Всех горняков эвакуировали из задымленной шахты в Кузбассе

Всех рабочих вывели из задымленной угольной шахты «Алардинская» в Кемерове. Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба «Распадской угольной компании» (РУК).

«При плановом осмотре изоляционной перемычки было обнаружено превышение концентрации CO2. В шахте находились 285 человек. Всех вывели на поверхность» , — приводит ТАСС сообщение.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает военизированная горноспасательная часть (ВГСЧ).

Прокуратура Кемеровской области инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Как уточнили в пресс-службе надзорного органа, на место происшествия выехал прокурор города Осинники Андрей Фролов и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

«В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения», — говорится в сообщении.

Сигнал о задымлении оперативные службы получили ранее в этот день.

3 ноября на шахте «Байкаимская» в Кузбассе произошло задымление, 60 горняков эвакуировали. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.