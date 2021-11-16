В Госдуме заявили необходимости государственной поддержки НКО

Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 15 ноября заявила, что некоммерческие организации (НКО) должны чувствовать поддержку государства.

«Ко второму чтению мы предусматриваем субсидирование 42 НКО, среди них есть и ветеранские организации («Боевое братство», «ВоИн», Российская Ассоциация Героев, Союз ветеранов Афганистана)», — сказала Амельченкова.

Она отметила, что с 15 ноября начались выплаты правительственных грантов некоммерческим организациям, пострадавшим от пандемии.

«Важно, чтобы эти организации чувствовали нашу поддержку, ведь одна НКО может помочь тысячам людей», — подчеркнула Амельченкова.

По итогам встречи депутатов, были утверждены поправки «Единой России», предложенные ко второму чтению федерального бюджета на 2022 - 2024 годы. В частности, выделение дополнительной финансовой помощи в размере 1 млрд рублей «Российскому Красному Кресту», «Национальному мониторинговому центру помощи пропавшим и пострадавшим детям», «Бессмертному полку России».

Отмечается, что в 2022-2024 годах поддержка из федерального бюджета отдельных социально ориентированных некоммерческих организаций останется на уровне 2021 года. Поэтому дополнительно они получат финансовую помощь в размере 589,1 млн рублей.

В октябре правительство России подготовило проект о выплатах малому бизнесу и НКО, пострадавшим от пандемии. Прежде всего это те предприятия, которые работают с населением напрямую — это сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, допобразования, бытовых услуг, а также культуры, развлечений и ряда других отраслей.