Американский эсминец Porter начал переход из Черного моря в Средиземное

Ракетный эсминец USS Porter во вторник, 16 ноября, начал переход из Черного моря в Средиземное. Об этом говорится в сообщении Шестого флота США в Twitter.

«Эсминец с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» USS Porter (DDG 78) начал запланированный переход из Черного моря в Средиземное после проведения морских операций и учений вместе с союзниками по НАТО и партнерами», — говорится в сообщении.

15 ноября стало известно, что корабль ВМС США Mount Whitney перешел из Черного моря в Средиземное после учений с другими кораблями. Чуть раньше этот же путь проделал и танкер John Lenthall.

USS Mount Whitney прибыл в Стамбул 1 ноября. 8 ноября Mount Whitney и два других корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц. В Черное море корабль зашел для участия в учениях.

15 ноября, президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обратил внимание на провокационный характер проводимых Соединенными Штатами и их союзниками учений в Черном море. Обе стороны высказали неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков 15 ноября указал, что военные учения НАТО в Черном море оказались в большей степени пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. По его словам, основа стратегии НАТО в Черном море — коалиционные операции флотов нескольких государств.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.