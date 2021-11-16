Невролог рассказал о факторах риска инсульта

Врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков в разговоре с «ФАН» рассказал о факторах риска инсульта.

По его мнению, заранее это заболевание предсказать невозможно, поэтому постоянно искать у себя предрасположенность к нему не стоит. Но, несмотря на это, следует проводить время от времени проверки, поскольку даже обычный биохимический анализ крови покажет соотношение холестерина, липидов и уровень клеток крови, отметил врач.

«В некоторых случаях у человека с молодого возраста выявляется гиперхолестеринемия. Это значит, что он входит в группу риска, его надо лечить. Таким образом, будет вестись профилактика инсульта», — сказал Жуков 15 ноября.

Специалист подчеркнул, что в группу риска входят люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, нерегулярно и неправильно питаются, злоупотребляют алкоголем и имеют лишний вес.

«Стресс отчасти тоже является фактором риска, но это весьма необъективный фактор», — добавил невролог.

В октябре ученые назвали меню, которое позволяет снизить риск различных последствий после заболевания сердечно-сосудистой системы на 80%.

В частности, они обратили внимание на пользу фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра или йогурта. По мнению специалистов, их частое употребление связано с более низким риском ишемического инсульта, но не геморрагического инсульта.