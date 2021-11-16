В России выявили еще 36 818 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировано еще 36 818 случаев COVID-19. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге (3131), Москве (2606), Московской области (2043).

От последствий заболевания за сутки скончались 1240 человек, полностью выздоровел 34 161 человек.

Всего с момента распространения инфекции в стране было зарегистрировано 9 145 912 случаев COVID-19, из них 257 837 с летальным исходом, 7 846 448 человек выздоровели.

Днем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в стране за неделю увеличились на 6%, такую динамику он назвал хорошей.

В тот же день глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в 43 регионах страны нет роста количества выявляемых случаев, в 33 субъектах наблюдается их незначительное увеличение.

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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