В Кузбассе из-за задымления эвакуируют горняков одной из шахт

В Кемеровской области началась эвакуация горняков из угольной шахты «Алардинская» после срабатывания сигнала о задымлении на предприятии. На место выехали горноспасатели. Об этом 16 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Задымление на шахте «Алардинская», сотрудники выводятся, ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть. — Ред.) выехала туда», — сказал собеседник журналистов.

Число горняков, находящихся в шахте, уточняется.

Ранее, 7 ноября выброс метана произошел в шахте Казахстана. В результате погибли шесть шахтеров. Уточняется, что в забое, предварительно, находились восемь работников, из них шесть человек скончались, еще двое получили травмы. В общей сложности на шахте находились 64 человека.

3 ноября на шахте «Байкаимская» в Кузбассе произошло задымление, 60 горняков эвакуировали. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.