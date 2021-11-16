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Казахстан предложил провести переговоры по Сирии в астанинском формате в декабре

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Министерство иностранных дел Казахстана готово провести международную встречу по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане в 20-х числах декабря. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди во вторник, 16 ноября.

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«Мы подтвердили готовность принять (международную встречу по Сирии. — Ред.), провести у нас в 20-х числах декабря. Мы получили официальную ноту от российской стороны, теперь ждем, когда подтвердят другие стороны. И только потом мы начнем официально направлять приглашения на заседание», — сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о сроках переговоров по Сирии.

Он также отметил, что сейчас идет согласование проведения в рамках сирийских переговоров в Казахстане встречи министров иностранных дел стран — гарантов астанинского процесса — России, Турции и Ирана.

«Согласование между странами-гарантами идет сейчас. С нашей стороны мы подтвердили готовность провести и саму встречу, и министерскую встречу», — рассказал Тлеуберди о планируемой встрече глав МИД, его слова передает ТАСС.

С 7 по 8 июля в Нур-Султане состоялась 16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Тогда Россия, Иран и Турция подчеркнули, что не приемлют незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти, принадлежащей Сирии.

В феврале состоялась 15-я международная встреча по Сирии в астанинском формате, по итогам которой Россия, Турция и Иран подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев подчеркнул, что Москва, Анкара и Тегеран также выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения.

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