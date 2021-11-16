Глава NASA высказался о ситуации с космическим мусором на орбите МКС

Директор Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон возмутился происшествием с космическим мусором на орбите. По его мнению, облако обломков, дважды приближавшееся к Международной космической станции (МКС) 15 ноября, якобы вызвано испытаниями российского противоспутникового оружия. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте американского ведомства.

Нельсон сообщил, что из-за мусора, образовавшегося на орбите «в результате российского противоспутникового испытания», астронавты и космонавты МКС вынуждены были экстренно спасаться и действовать, сообразно критической ситуации.

«Как и госсекретарь Блинкен, я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком», — отметил глава NASA.

Он добавил, что за предотвращение целенаправленного образования космического мусора из спутников и за безопасную космическую среду несут ответственность все космические державы. NASA продолжит наблюдение за обломками в ближайшие дни и далее, чтобы обеспечить безопасность экипажа МКС на орбите.

В случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

Выход экипажа с борта МКС в космические корабли был объявлен дважды: во время прохождения через облако обломков или вблизи него. Общее время пребывания космонавтов вне станции — около двух часов. Космическая станция проходит через облако или рядом с ним каждые 90 минут, но необходимость укрытия только для второго и третьего прохода была основана на оценке риска, сделанной аналитиками в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.

Позднее, 15 ноября, в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает Международной космической станции, экипаж работает штатно. По словам летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России Михаила Корниенко основная опасность столкновения станции с космическим мусором — пробой корпуса. Обычно угроза столкновения станции с комическим мусором известна за сутки-полтора, но случается, что на Земле обломков не видно и станция слежения замечает опасность в последний момент.

Неделей ранее, 10 ноября, высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. После проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км, сообщается в материале.