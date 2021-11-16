В Минэнерго заявили об отсутствии запроса Киева об увеличении поставок угля

Министр энергетики России Николай Шульгинов во вторник, 16 ноября, сообщил, что в настоящий момент в ведомство не поступало запросов от Киева о росте поставок угля. Также пока нет и решения по возобновлению экспорта электроэнергии из России на Украину.

«Нет. У них свой баланс, у нас свой. У нас особо нет там обсуждений», — приводит его слова ТАСС.

Шульгинов также добавил, что пока нет и решения о поставках на Украину непосредственно электроэнергии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство успешно справляется с вызовом дефицита угля. Он заверил, что в ближайшее время в порты страны прибудут семь судов «Панамакс» и этот доставленный морем уголь вместе с тем, что добывается на самой Украине, «полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца года».

При этом, по данным диспетчера «Укрэнерго», на 14 ноября, простаивают 90% мощностей государственных ТЭС украинской компании «Центрэнерго». 60% мощностей простаивают из-за нехватки угля, сообщает «УНИАН». Отмечается, что не работают 14 энергоблоков, что является антирекордом.

5 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенкочто заявил, что стоимость импортного угля достигает $300 за 1 т. В ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 млн т угля, добавил он.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Однако в апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт. 29 сентября 2021 года Национальная комиссия Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.