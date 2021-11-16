Представитель Пентагона Кирби: Россия не ставила США в известность об испытаниях оружия

Россия не поставила США в известность о намерении провести испытания противоспутникового оружия. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, Москва совершила якобы «безответственный поступок», приводит его слова 15 ноября портал Politico.

«Мы внимательно следим за теми видами деятельности, которые Россия, видимо, собралась развивать, и которые могут представлять угрозу не только нашим интересам национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав», — добавил Кирби.

Он подчеркнул необходимость нормативных требований для взаимодействия в космосе, чтобы это пространство все космические державы использовали ответственно.

Директор NASA Билл Нельсон также назвал испытание Россией противоспутниковой ракеты потенциальной угрозой работе Международной космической станции (МКС). Он заявил, что «возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком», который поставил под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнеров на МКС, но и своих собственных космонавтов.

Согласно данным американских военных, был сбит советский спутник «Космос-1408». Из-за опасности столкновения с обломками, экипаж МКС на два часа заперся в пристыкованных к станции космических кораблях, сообщает «Газета.RU».

Также представитель Госдепартамента Нед Прайс 15 ноября заявил журналистам, что Россия «опрометчиво провела опасное испытание противоспутниковой ракеты прямого наведения против одного и собственных спутников».

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.