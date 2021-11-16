Си Цзиньпин в приветственной речи назвал Байдена давним другом

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе приветственного слова во вторник, 16 ноября, на онлайн-встрече с президентом США Джо Байденом назвал американского лидера «давним другом».

«Сегодня в режиме видеоконференции пройдет наша первая встреча. Это, конечно, не очная встреча с глазу на глаз, но тоже неплохо. Очень рад видеть давнего друга», — заявил Си Цзиньпин, приветствуя главу Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предположила, что Байден до сих пор отказывается считать китайского коллегу «старым другом», что говорит о его последовательности. Однако президент США уверен в откровенном диалоге с главой КНР.

После двух часов переговоров в режиме видеоконференции главы государств ушли на 15-минутный перерыв. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Первая половина встречи в режиме видеоконференции завершилась в 10:42 (05:42 мск)», — сообщил телеканал.

Отмечается, что в ходе первой части встречи Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес».

Президент США подчеркнул, что американские и китайские власти должны не допустить перехода от соперничества к конфликту. Кроме того, Байден выразил надежду, что в следующий раз он лично встретиться с Си Цзиньпином.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, сообщил о готовности вместе с президентом США над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.

По его мнению, Китай и США, как две крупнейшие экономики мира, должны уважать друг друга, и решать не только свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства. И потому здоровые и устойчивые отношения двух стран — залог поддержания стабильной обстановки во всем мире и возможности эффективно реагировать на глобальные вызовы.

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.