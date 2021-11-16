Прямой эфир
Мир
Эстония решила укрепить границу с РФ проволокой
Происшествия
Boeing 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19
Мир
Все самолеты РФ на авиасалоне в Дубае оснастили российскими двигателями
Наука
Экраны с ИИ для проверки QR-кодов создали в РФ
Мир
США отказались эвакуировать своих граждан из Эфиопии
Мир
Казахстан и Россия договорились об экспорте электроэнергии из РФ
Экономика
Средняя доходность инвестиций физлиц в фондовый рынок составила 5,4%
Мир
Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу
Мир
В Минэнерго заявили об отсутствии запроса Киева об увеличении поставок угля

Украинский дипломат назвал Зеленского «двоечником» перед Путиным-учителем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президента Украины Владимира Зеленского «загнали в угол» двумя статьями, одну из которых написал президент России Владимир Путин, а вторую — зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. И украинский лидер, будто «двоечник» у доски, не знает, что ответить строгому учителю, заявил бывший посол Украины в Белоруссии и экс-представитель Киева на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный в беседе с порталом Espreso.

«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»
Лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук — о причинах для импичмента президенту и борьбе за свободу слова

«Как быстро россияне загнали его в угол двумя статьями, Путина и Медведева. Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ. А причина в отсутствии ответа на эти обидные вещи в том, что господин Зеленский как двоечник не знает ответов на элементарные вопросы: топчется у доски и на вопрос учителя не то, что ответ дать не может, а даже элементарный звук произнести», — сказал он.

Бессмертный добавил, что даже украинские СМИ не могут дать ответ российским, и «украинская сторона в лице вождей, получив удар по одной щеке, подставляет другую». Упоминаемые украинским спикером статьи — это написанная президентом России работа «Об историческом единстве русских и украинцев» и статья зампредседателя Совета безопасности РФ «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

Оба материала подчеркивают вмешательство сторонних сил во внутренние дела Украины, из-за чего взаимодействовать и решать вопросы со страной стало невозможно. По мнению Медведева, Украина давно управляется извне иностранными менеджерами, поэтому «с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном». Об этом же писал Путин, подчеркнув, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее «анти-Россию».

14 ноября депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя заявление Владимира Зеленского о ситуации в энергетике, усомнился в его адекватности. Украинский лидер в видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. Депутат такие заявления считает свидетельством неадекватной оценки ситуации в стране.

В начале ноября бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Он посетовал на то, что народ хочет жить в нормальной стране, а от «тупых, вредоносных решений для страны» в исполнении нынешнего лидера все устали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021