Украинский дипломат назвал Зеленского «двоечником» перед Путиным-учителем

Президента Украины Владимира Зеленского «загнали в угол» двумя статьями, одну из которых написал президент России Владимир Путин, а вторую — зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. И украинский лидер, будто «двоечник» у доски, не знает, что ответить строгому учителю, заявил бывший посол Украины в Белоруссии и экс-представитель Киева на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный в беседе с порталом Espreso.

«Как быстро россияне загнали его в угол двумя статьями, Путина и Медведева. Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ. А причина в отсутствии ответа на эти обидные вещи в том, что господин Зеленский как двоечник не знает ответов на элементарные вопросы: топчется у доски и на вопрос учителя не то, что ответ дать не может, а даже элементарный звук произнести», — сказал он.

Бессмертный добавил, что даже украинские СМИ не могут дать ответ российским, и «украинская сторона в лице вождей, получив удар по одной щеке, подставляет другую». Упоминаемые украинским спикером статьи — это написанная президентом России работа «Об историческом единстве русских и украинцев» и статья зампредседателя Совета безопасности РФ «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

Оба материала подчеркивают вмешательство сторонних сил во внутренние дела Украины, из-за чего взаимодействовать и решать вопросы со страной стало невозможно. По мнению Медведева, Украина давно управляется извне иностранными менеджерами, поэтому «с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном». Об этом же писал Путин, подчеркнув, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее «анти-Россию».

14 ноября депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, комментируя заявление Владимира Зеленского о ситуации в энергетике, усомнился в его адекватности. Украинский лидер в видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. Депутат такие заявления считает свидетельством неадекватной оценки ситуации в стране.

В начале ноября бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Он посетовал на то, что народ хочет жить в нормальной стране, а от «тупых, вредоносных решений для страны» в исполнении нынешнего лидера все устали.