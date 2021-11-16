Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Украина подсчитала будущие потери от запуска газопровода СП-2
Мир
Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу
Мир
Минобороны Украины рассказало о круглосуточной боеготовности армии страны
Мир
Киев призвал Париж и Берлин готовиться к военному конфликту на Украине
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о помощи России Донбассу
Общество
Стало известно о намерении ГД ужесточить наказание за подделку водительских прав
Мир
США отказались эвакуировать своих граждан из Эфиопии

Пауэрлифтера-медалиста торжественно встретили в аэропорту Новокузнецка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пауэрлифтера Дмитрия Инзаркина, привезшего золотую медаль из Норвегии, с почетом встретили в аэропорту Новокузнецка. Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

Спортсмена встречали не только родные и близкие, но также поклонники, несмотря на мороз.

«Эмоции от выступления только положительные. Это очень сложный был чемпионат, наверное, самый ценный из всех, что у меня были, потому что победа досталась нелегким путем. Пришлось поволноваться. Но тем не менее всё получилось, мы выиграли и стали четырехкратными чемпионами мира», — передает слова заслуженного мастера спорта телеканал РЕН ТВ.

Дмитрий Инзаркин завоевал золотую медаль в весовой категории 93 кг, показав результат 1002,5 кг. По количеству очков и мужская, и женская команды российской сборной заняли первые места в командном зачете.

29 августа российские пауэрлифтеры заняли семь первых и одно второе место на первенстве мира по пауэрлифтингу среди юниоров, ​субюниоров и ветеранов в Румынии. Таким образом россияне заняли первое место в командном зачете соревнований.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021