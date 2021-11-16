Пауэрлифтера-медалиста торжественно встретили в аэропорту Новокузнецка

Пауэрлифтера Дмитрия Инзаркина, привезшего золотую медаль из Норвегии, с почетом встретили в аэропорту Новокузнецка. Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

Спортсмена встречали не только родные и близкие, но также поклонники, несмотря на мороз.

«Эмоции от выступления только положительные. Это очень сложный был чемпионат, наверное, самый ценный из всех, что у меня были, потому что победа досталась нелегким путем. Пришлось поволноваться. Но тем не менее всё получилось, мы выиграли и стали четырехкратными чемпионами мира», — передает слова заслуженного мастера спорта телеканал РЕН ТВ.

Дмитрий Инзаркин завоевал золотую медаль в весовой категории 93 кг, показав результат 1002,5 кг. По количеству очков и мужская, и женская команды российской сборной заняли первые места в командном зачете.

29 августа российские пауэрлифтеры заняли семь первых и одно второе место на первенстве мира по пауэрлифтингу среди юниоров, ​субюниоров и ветеранов в Румынии. Таким образом россияне заняли первое место в командном зачете соревнований.