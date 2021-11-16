Арестованного экс-советника Трампа освободили через несколько часов

Стив Бэннон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, который 15 ноября пришел в ФБР и сдался как подозреваемый в неуважении к американскому конгрессу за отказ давать показания по делу о штурме Капитолия, снова свободен. Его освободили под подписку о невыезде во второй половине дня, пишет The Washington Post 16 ноября.

67-летний Бэннон вошел в местное отделение ФБР в центре Вашингтона, пройдя через толпу фотографов, он сказал: «Я не хочу, чтобы кто-нибудь отвлекался от того, что мы делаем каждый день. <...> Мы свергаем режим Байдена (президента США Джо Байдена. — Ред.)», — пишет издание.

В суде Бэннон предстал перед мировым судьей США Робином М. Мериуэзером, который зачитал обвинения против него: в неуважении к американскому Конгрессу по двум пунктам, каждый из которых карается тюремным заключением от 30 дней до года и штрафом в размере до $100 тыс. Обвинение еще не предъявили, виновным Бэннон себя не признал. В четверг он предстанет перед окружным судьей Карлом Дж. Николсом из Вашингтона.

Прокуроры не стали требовать ареста Бэннона, и его освободили после того, как он поклялся соблюдать ограничительные условия: еженедельно отмечаться по телефону и уведомлять суд о любых поездках за пределы округа Колумбия.

Федеральная прокуратура предъявила Бэннону обвинение 11 ноября, после того, как он проигнорировал 23 сентября вызов для дачи показаний и предоставления документов комитету палаты представителей, расследующему штурм Капитолия в январе 2021 года.

Комитет хотел допросить Бэннона о происходившем в отеле Willard в ночь перед беспорядками, когда сторонники Трампа пытались убедить законодателей-республиканцев заблокировать подтверждение результатов выборов 2020 года. В повестке отмечалось, как Бэннон заявлял, что «ад вырвется на свободу» 6 января. В докладе комитета, рекомендующем признать его виновным в неуважении к суду, говорится, будто он «имел некоторое представление о чрезвычайных событиях, которые произойдут на следующий день».

В преддверии 6 января отель Willard в центре Вашингтона был «командным центром» команды Трампа в попытках лишить Джо Байдена президентства.

6 января сторонники действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили митинг, после чего ворвались в здание Капитолия. Это сорвало утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.