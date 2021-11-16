Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Украина подсчитала будущие потери от запуска газопровода СП-2
Мир
Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу
Мир
Минобороны Украины рассказало о круглосуточной боеготовности армии страны
Мир
Киев призвал Париж и Берлин готовиться к военному конфликту на Украине
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о помощи России Донбассу
Общество
Стало известно о намерении ГД ужесточить наказание за подделку водительских прав
Мир
США отказались эвакуировать своих граждан из Эфиопии

Арестованного экс-советника Трампа освободили через несколько часов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стив Бэннон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, который 15 ноября пришел в ФБР и сдался как подозреваемый в неуважении к американскому конгрессу за отказ давать показания по делу о штурме Капитолия, снова свободен. Его освободили под подписку о невыезде во второй половине дня, пишет The Washington Post 16 ноября.

По ту сторону: среди штурмовавших Капитолий нашлись военные и копы
По факту нападения на конгресс США расследуются десятки дел по террористическим статьям

67-летний Бэннон вошел в местное отделение ФБР в центре Вашингтона, пройдя через толпу фотографов, он сказал: «Я не хочу, чтобы кто-нибудь отвлекался от того, что мы делаем каждый день. <...> Мы свергаем режим Байдена (президента США Джо Байдена. — Ред.)», — пишет издание.

В суде Бэннон предстал перед мировым судьей США Робином М. Мериуэзером, который зачитал обвинения против него: в неуважении к американскому Конгрессу по двум пунктам, каждый из которых карается тюремным заключением от 30 дней до года и штрафом в размере до $100 тыс. Обвинение еще не предъявили, виновным Бэннон себя не признал. В четверг он предстанет перед окружным судьей Карлом Дж. Николсом из Вашингтона.

Прокуроры не стали требовать ареста Бэннона, и его освободили после того, как он поклялся соблюдать ограничительные условия: еженедельно отмечаться по телефону и уведомлять суд о любых поездках за пределы округа Колумбия.

Федеральная прокуратура предъявила Бэннону обвинение 11 ноября, после того, как он проигнорировал 23 сентября вызов для дачи показаний и предоставления документов комитету палаты представителей, расследующему штурм Капитолия в январе 2021 года.

Комитет хотел допросить Бэннона о происходившем в отеле Willard в ночь перед беспорядками, когда сторонники Трампа пытались убедить законодателей-республиканцев заблокировать подтверждение результатов выборов 2020 года. В повестке отмечалось, как Бэннон заявлял, что «ад вырвется на свободу» 6 января. В докладе комитета, рекомендующем признать его виновным в неуважении к суду, говорится, будто он «имел некоторое представление о чрезвычайных событиях, которые произойдут на следующий день».

В преддверии 6 января отель Willard в центре Вашингтона был «командным центром» команды Трампа в попытках лишить Джо Байдена президентства.

6 января сторонники действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили митинг, после чего ворвались в здание Капитолия. Это сорвало утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021