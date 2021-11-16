Врач Чурадзе назвал опасные при COVID-19 препараты

Самостоятельное применение антибиотиков, в том числе при COVID-19, абсолютно недопустимо. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

По словам специалиста, само по себе наличие коронавирусной инфекции не является показанием для назначения антибиотиков. Часто на втором этапе течения заболевания к COVID-19 присоединяется бактериальная инфекция, однако, отметил врач, до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны.

«Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы — бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами», — приводит слова Чурадзе радио Sputnik.

Кроме того, пояснил эксперт, употребление антибиотиков без показаний врача повышает устойчивость флоры к этому препарату, и при действительной необходимости, лекарство окажется уже неэффективным.

Также врач назвал симптомы, при появлении которых пациенту с COVID-19 необходимо обратиться за дополнительной медицинской помощью.

«В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 95, при нарастании слабости», — указал Чурадзе.

Ранее, 28 октября, врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал о лекарственных препаратах, которые нельзя самостоятельно применять при лечении коронавируса. Так, по его словам, у кортикостероидов множество побочных эффектов, вред от которых может перевесить пользу. Кроме того, с особой осторожностью стоит отнестись к противовирусным препаратам, поскольку лекарств, направленных против самого SARS-CoV-2, в стране еще нет.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».