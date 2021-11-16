Эксперты рассказали о пересчете антител к коронавирусу по шкале ВОЗ

Росздравнадзор обратился с письмом к российским медицинским организациям и создателям тестов на антитела к COVID-19 с требованием о пересчете показателей в международные единицы — BAU/мл (binding antibody units, единицы связывающих антител), которые утвердила ВОЗ. Как объяснили «Известиям» эксперты, стандартизация необходима, так как до настоящего времени количество антител к SARS-CoV-2 измеряли в разных единицах.

В документе также размещен список тестов (сейчас их шесть), для которых официально получен коэффициент пересчета в единицы ВОЗ.

По словам научного сотрудника лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолога Георгия Скрябина, приведение результатов тестов к единой системе позволит сравнивать их между собой.

Отмечается, что единая система подсчета антител требуется и для того, чтобы понимать, как защищены люди в разных странах. Например, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, достаточно 300 BAU, чтобы быть полностью защищенным от штамма «Дельта».

Однако министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья отметил: уровень антител, достаточный для защиты от коронавирусной инфекции, достоверно определить пока нельзя.

Как рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией ЦКБ РАН Наталья Алешенко, процедура внедрения пересчета результатов тестов не так проста, как кажется.

«Нужно не только купить этот стандарт, но и внести изменения в инструкции к наборам, снова провести клинические испытания и зарегистрировать медицинское изделие», — пояснила эксперт.

Алешенко отметила, что это довольно долгая процедура, которая может занять до полугода, хотя с научно-технической точки зрения сложностей она не представляет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«BAU-эффект: как пересчитать антитела к коронавирусу по шкале ВОЗ»