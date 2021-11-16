Российский ученый стал первым лауреатом премии ЮНЕСКО в области наук

Российский ученый стал первым лауреатом ЮНЕСКО-России имени Менделеева в области наук. Награда присуждена академику Юрию Оганесяну, передает телеканал «Известия». Жюри оценило ряд открытий, дополнивших таблицу Менделеева. 118-й элемент в 2016 году был назван «оганессоном», официально получив название в честь Оганесяна.

«Это фундаментальное открытие, фундаментальные знания, которые навсегда вписывают его имя и его соратников в историю не только ядерной, но и науки вообще. Ну и вишенка на торте, последний 118-й элемент назван «оганессоном», это уникальные случаи, которые можно по пальцам одной руки в истории вообще человечества пересчитать», — поделился генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Премия будет вручена лауреатам 15 ноября в Париже.

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