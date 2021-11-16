Критерии для получения налоговых льгот в РФ назвали в правительстве

Критерии, согласно которым ряд российских компаний сможет получить налоговые льготы, озвучило правительство России.

Так, один из этих параметров — объем инвестиций, вложенных в российскую экономику. Для отслеживания объемов инвестиций государство будет собирать данные о каждой из компаний в отдельности, даже если она входит в холдинг или группу.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что лучше, чем оплачивать отечественным компаниям дивиденды в «тихих гаванях», — это направить средства на развитие собственных и новых бизнесов внутри государства.

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«Каждому по делам: налоговые льготы для компаний увяжут с их инвестициями»