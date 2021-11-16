Счетная палата определила проблемы в системе ОМС РФ

Счетная палата России обнаружила проблемы в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

Аудиторы полагают, что страховые принципы системы реализованы недостаточно, а недостаток страховых институтов замещается практиками административного управления финансами. В результате поступающие в систему ОМС денежные средства распределяют по неформализованным правилам, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства.

Эксперты изучили сведения с 2018 до середины 2020 года. В результате ими были обнаружены указанные проблемы в системе ОМС: нестабильность финансовых параметров в деятельности страховых организаций и медучреждений, отсутствие решения задач оп вопросу повышения качества медпомощи, слабая обоснованность тарифов на медпомощь, отсутствие условий для конкуренции страховых медорганизаций. Кроме того, тарифы чрезмерно индивидуализированы, и для частных медицинских организаций сохраняются препятствия для участия в системе ОМС.

В Счетной палате пришли к выводу, что система ОМС России функционирует недостаточно эффективно.

В июле правительство России направило российским регионам более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал 21 июля премьер-министр России Михаил Мишустин.

В конце июня глава правительства заявил, что расходы на лекарства, необходимые для борьбы с коронавирусом, увеличились из-за роста числа новых случаев. В связи с этим системе обязательного медицинского страхования выделили дополнительно 25 млрд рублей.