Стали известны детали уголовного дела о коррупции во Владимирской области

О некоторых деталях уголовного дела о коррупции, по которому в понедельник задержали врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, сообщил телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 ноября, со ссылкой на информированный источник.

По его словам, Вишневский курировал в правительстве региона вопросы социального развития. На его контроле также стоял вопрос о строительстве новой школы во Владимире.

«Вишневского задержали за получение взятки от застройщика», — уточнил собеседник канала.

Речь идет о взятке от застройщика школы в микрорайоне Коммунар. По информации РЕН ТВ, чиновник за вознаграждение пообещал решить вопрос, связанный с пристройкой двух лишних этажей к зданию. Вишневский получил деньги, но обещание свое не выполнил. Точная сумма взятки пока не разглашается.

Как пояснил источник, о случившемся следователям мог рассказать сам застройщик. Известно, что инцидент со взяткой произошел еще в то время, когда губернатором Владимирской области был Владимир Сипягин. В октябре он перешел на работу в Госдуму.

О задержании Григория Вишневского стало известно накануне, 15 ноября.

Ранее в июле Сипягин уволил своего заместителя Романа Годунина, представившего подложные документы при поступлении на госслужбу. В мае 2021 года Следственный комитет России возбудил дело в отношении Годунина. Тогда следствие сообщало, что чиновника подозревают в ограничении конкуренции при участии в торгах. Губернатор Владимирской области тогда сообщал, что проверка в отношении вице-губернатора была начата еще до возбуждения уголовного дела.