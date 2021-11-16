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Порошенко назвал указ Путина по Донбассу гибридной агрессией

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Указом об отмене квот на товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик президент России Владимир Путин зафиксировал новые границы агрессии. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 16 ноября.

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«Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей не что иное, как издевательство. Пощечина всем, кто искренне искал мирного урегулирования», — написал Порошенко у себя в Telegram.

Экс-президент считает, что Украина должна потребовать отмены этого указа, отмены рублевой зоны и решений о паспортизации, а также вернуть свои предприятия.

«Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о «серьезных последствиях», в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнеры. Самое время для остановки сертификации «Северного потока — 2» (СП-2)», — добавил Порошенко.

Ранее в этот день Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, российский лидер также поручил правительству в месячный срок принять меры, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.

Из указа следует, что решение о поддержке Россией жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик принято на фоне продолжающейся экономической блокады со стороны Киева и пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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