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Губерниев назвал слова Карпина о возможном уходе из сборной «кокетством»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во вторник, 16 ноября, в беседе с «Известиями» высказал мнение, что слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о своем возможном уходе с этого поста, могут быть «кокетством».

Эксперт отметил, что он просто не видит другой кандидатуры и именно Карпин должен готовить россиян к стыковым матчам за право поучаствовать в Чемпионате мира в Катаре.

Однако, по словам комментатора, если главный наставник сборной РФ всё же примет такое решение, отговаривать его не будет иметь смысла.

«Понятно, что, если он захочет уйти, уговаривать, наверное, не нужно, это всё-таки национальная команда, но, может быть, он чуть-чуть кокетничает, может быть, трезво оценивает силы свои, глядя на футболистов. Но с другой стороны — бросать команду на полпути... Когда есть еще шанс задачу решить... Я очень надеюсь, что он будет продолжать тренировать команду», — подчеркнул Губерниев.

При этом он добавил, что даже если Карпин покинет свой пост, он не разочаруется в тренере.

«Я уже давно ни в ком не очаровываюсь и не разочаровываюсь. Мне кажется, там могут быть причины семейные, все мы люди. Но с моей точки зрения, он должен продолжить готовить команду. Он вдохнул жизнь в команду, с ним интересно, он человек нетривиальный», — заключил собеседник телеканала.

Накануне Валерий Карпин допустил, что может покинуть национальную команду до стыковых матчей. Он также добавил, что его контракт автоматически продлен. Однако главный тренер сборной России по футболу уточнил, что в настоящий момент ему необходимо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать.

Вместе с тем Карпин подчеркнул, что в последнем матче национальной сборной его разочаровал не результат, а сама игра. По его словам, не было попыток играть.

14 ноября сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, национальная команда России с 22 очками заняла второе место в отборочной группе на ЧМ-2022 и поборется за выход на мировое первенство в стыковых матчах.

Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку, а хорваты им не позволили. У российской команды были шансы играть, но спортсмены их не использовали, заключил наставник россиян.

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