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Абзалов заявил о попытке Польши решить проблемы с ЕС за счет мигрантов

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Российский политолог Дмитрий Абзалов во вторник, 16 ноября, в беседе с «Известиями» высказал мнение, что с помощью миграционного кризиса, возникшего на белорусско-польской границе, Варшава пытается решить свои давние проблемы с Евросоюзом.

«Польша пытается зарыть с помощью этого всего свои проблемы с Евросоюзом. Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко — Ред.) пытается таким образом ворваться в европейскую политику и показать, что он тоже Эрдоган (президент Турции Реджеп Таип Эрдоган — Ред.). А Москва выступает в роли сдерживающей составляющей. ЕС не очень выгодны прямые переговоры с Лукашенко, так как они не признают его, как президента», — отметил эксперт.

Абзалов также указал, что Россия в миграционном кризисе выступает в роли посредника. А две стороны конфликта пытаются решить свои проблемы с помощью сложившейся ситуации.

По его словам, Лукашенко уже нечего терять, так как против Белоруссии и непосредственно него самого уже ввели всевозможные санкции. Поэтому, как считает специалист, к конфликту пытаются привлечь Москву, чтобы она воздействовала на Лукашенко.

«РФ не хочет, чтобы ее вмешивали в этот конфликт. Москва не заинтересована в эскалации ситуации. Как минимум, из-за энергетики. Информационно Москва поддерживает Лукашенко. С этой точки зрения, мы посредники», — пояснил Абзалов.

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14 ноября президент России Владимир Путин отметил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

15 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал, что главы МИДов Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций против Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. По его словам, с расширением критериев санкционного режима Евросоюз теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам ЕС.

Кроме того, глава дипломатии ЕС заявил, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с ним отверг всякую ответственность страны за миграционный кризис на границе с Польшей.

Спустя день президент Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.

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