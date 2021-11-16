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Чтения законопроектов о QR-кодах начнутся в Госдуме в декабре

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Чтения законопроектов о введении QR-кодов при посещении массовых мероприятий, общественных мест и транспорта запланировали на декабрь. Об этом сообщил источник в аппарате Государственной думы в понедельник, 15 ноября.

«Совет принял к рассмотрению законопроекты правительства о QR-кодах. Первое чтение планируется в декабре», — приводят в ТАСС его слова.

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15 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость утверждения внесенных в Госдуму законопроектов об использовании QR-кодов. По его словам, прежде всего кабмин исходит из того, что требуется законодательное оформление действий на федеральном уровне.

12 ноября в комитете Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции сообщили о готовности оперативно рассмотреть законопроект о введении QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Данные изменения позволят повысить безопасность граждан при посещении общественных мест.

В тот же день соответствующие законопроекты российское правительство направило в Госдуму.

Как заявил глава комитет Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комитет поддержит законопроект о введении системы QR-кодов.

В поддержку инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Леонид Огуль. Он отметил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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