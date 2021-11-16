Британия прокомментировала испытания противоспутниковой ракеты РФ

Великобритания прокомментировала якобы испытания противоспутниковой ракеты РФ. Об этом сообщил глава британского министерства обороны Бен Уоллес в понедельник, 15 ноября.

По его словам, Россия пренебрегает безопасностью и устойчивостью космоса. Наибольшую опасность, считает британский министр, представляют обломки, образовавшиеся по якобы после проведения испытаний. Слова Уоллеса привели в Twitter британского ведомства.

Ранее, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России касательно моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

25 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли. В августе 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД.