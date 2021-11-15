Житель Липецкой области ожидает суда за убийство 18-летней девушки

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела об убийстве 18-летней девушки. Фигурантом по нему проходит 21-летний житель Лев-Толстовского района, а также его знакомый, обвиняемый в укрывательстве преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа 21-летний молодой человек в ходе конфликта нанес своей 18-летней подруге два удара по лицу и один удар ногой по голове. Потерпевшая скончалась на месте в результате черепно-мозговой травмы.

Спустя почти двое суток подозреваемый вместе с хозяином комнаты, где было совершено преступление, вынесли тело из общежития и спрятали в кустах за гаражами в районе улицы 9 Мая в Липецке.

Об исчезновении девушки в полицию сообщили ее родители. Подозреваемых в убийстве задержали, они признали свою вину, пишет LipetskMedia.

Расследование уголовного дела по ст. 105 УК РФ «Убийство» и ст. 316 УК РФ «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

12 ноября в квартире жилого дома в селе Кваркино Оренбургской области обнаружили тела 20-летней матери и ее ребенка. По факту двойного убийства Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Уточнялось, что ребенок был задушен, а его матери нанесены колото-резаные ранения. В убийстве заподозрили мужа женщины Александра Кузнецова. Его задержали.