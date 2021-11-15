Расследование убийства 23-летней давности завершили в Брянске

В Брянске завершили расследование уголовного дела по факту убийства 23-летней давности. Фигурантом по нему проходит 59-летний житель города, сообщает СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что в период с 19 по 20 ноября 1998 года подозреваемый пришел в дом своего знакомого в селе Супонево под Брянском. Его целью было «причинить телесные повреждения в связи с длительными неприязненными отношениями», говорится на сайте СК.

Хозяин дома преградил нападавшему путь в комнаты, но получил множественные удары в область головы и живота. Потерпевший скончался, пишет NASHBRYANSK.RU.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако работа по нему продолжалась. Дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и анализ позволили установить еще нескольких свидетелей и восстановить хронологию событий.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» завершено. Материалы переданы прокурору для изучения и рассмотрения вопроса о направлении в суд.

12 ноября в квартире жилого дома в селе Кваркино Оренбургской области обнаружили тела 20-летней матери и ее ребенка. По факту двойного убийства Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Уточнялось, что ребенок был задушен, а его матери нанесены колото-резаные ранения. В убийстве заподозрили мужа женщины Александра Кузнецова. Его задержали.