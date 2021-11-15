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Врио вице-губернатора Владимирской области задержали за взятку

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Врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского задержали за получение взятки при строительстве школы. Об этом стало известно в понедельник, 15 ноября.

По данным следствия, преступление было совершено при бывшем губернаторе региона Владимире Сипягине, который является сейчас депутатом Государственной думы.

Получив взятку от застройщика, Вишневский пообещал скрыть тот факт, что к зданию пристроили два лишних этажа. В итоге обещание он не выполнил, и обиженный застройщик сообщил о произошедшем в полицию, рассказал телеканал РЕН ТВ.

2 ноября сотрудники ФСБ задержали главу администрации города Белогорска в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, мужчина был взят с поличным при получении взятки.

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