Новый пункт вакцинации появится в Ульяновске

Новый пункт вакцинации от COVID-19 откроется в ульяновском Центре профессиональной патологии. По словам главного врача учреждения Елены Фалиной, там будут соблюдены все правила эпидемиологической безопасности: установлена морозильная камера для хранения вакцин, есть склад для изделий медназначения, нанесена специальная разметка.

Потоки посетителей будут разведены, чтобы не было скопления людей и процесс вакцинации проходил максимально быстро. Все пространство разделили на зоны для ожидания процедуры, заполнения информированного согласия и анкет, осмотра врача и вакцинации, пишет ulpravda.ru.

По данным регионального минздрава, в Ульяновскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в объёме 19200 доз.