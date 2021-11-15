Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Путин отметил провокационный характер учений США в Черном море
Мир
Bloomberg узнал о возможных санкциях США против РФ из-за Украины
Общество
В России началась благотворительная акция «Елка желаний»
Мир
Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Мир
США выразили надежду на построение более стабильных отношений с РФ в будущем
Мир
Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
Суд приговорил сбившую детей в Москве девушку к пяти годам лишения свободы

Новый пункт вакцинации появится в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый пункт вакцинации от COVID-19 откроется в ульяновском Центре профессиональной патологии. По словам главного врача учреждения Елены Фалиной, там будут соблюдены все правила эпидемиологической безопасности: установлена морозильная камера для хранения вакцин, есть склад для изделий медназначения, нанесена специальная разметка.

Потоки посетителей будут разведены, чтобы не было скопления людей и процесс вакцинации проходил максимально быстро. Все пространство разделили на зоны для ожидания процедуры, заполнения информированного согласия и анкет, осмотра врача и вакцинации, пишет ulpravda.ru.

По данным регионального минздрава, в Ульяновскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в объёме 19200 доз.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021