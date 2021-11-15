В Косово сообщили о задержании четырех гражданин России

Полиция Косово в понедельник, 15 ноября, сообщила об аресте четырех граждан России. Об этом сообщает сербское издание NOVA.

По его информации, в понедельник в 11:45 (13:45 мск) в городе Елакце в муниципалитете Лепосавич косовские правоохранители остановили два автомобиля с белградскими номерами. В них находилось двое мужчин и две женщины, все, по данным издания, граждане РФ. Они задержаны на 48 часов по обвинению в незаконном проникновении в Косово по альтернативным маршрутам.

24 октября стало известно, что сотрудники приштинской канцелярии российского посольства в Сербии, которых 22 октября объявили персонами нон грата, покинули Косово. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия косовских властей «грубой антироссийской провокацией» и осудила информационные вбросы о том, что Россия якобы не выполняет резолюцию Совбеза ООН.

13 октября в северной (сербской) части Косовска-Митровицы прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. При беспорядках серьезно пострадали двое сербов, один из которых с пулевым ранением проходил лечение в больнице Косовска-Митровицы.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.