Удаленный режим работы продлили для беременных в Саратовской области

В Саратовской области до стабилизации эпидемиологической обстановки продлевается период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе. Соответствующий документ подписал глава регионального правительства Роман Бусаргин.

Решение основано на предписании главного санитарного врача области и обусловлено статистикой роста заболеваемости коронавирусом среди этой категории граждан. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Руководителям органов исполнительной власти региона, областных государственных учреждений и предприятий необходимо до стабилизации эпидемиологической обстановки обеспечить условия дистанционной (удаленной) работы для беременных женщин в соответствии с трудовым законодательством РФ.