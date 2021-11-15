Почти 430 млн рублей потратили на развитие сел в Калужской области

Второй год в Калужской области действует программа комплексного развития сельских территорий. В этом году на ее реализацию направлено 428 млн рублей, сообщил губернатор Владислав Шапша региона в своем телеграм-канале.

В Бетлице в рамках реализации программы выполнен капремонт школы, детского сада и дома культуры. Идут масштабные работы по строительству канализационных сетей. Аналогичные проекты реализованы в селе Паликского кирпичного завода Думиничского района и селе Муромцево Бабынинского района. Об этом пишет газета «Весть».

Еще один результат программы – 56 объектов благоустройства. Это спортивные, детские площадки, зоны отдыха, пешеходные дорожки, освещение. 50 объектов сделано, по 6 (на них деньги выделены в августе) работы завершатся до 1 декабря.

«Большое подспорье для муниципалитетов – субсидирование проектных работ. Будем и дальше с этим помогать. Важно, что привлекаются и внебюджетные средства», – отметил Владислав Шапша.