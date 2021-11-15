Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Путин отметил провокационный характер учений США в Черном море
Мир
Bloomberg узнал о возможных санкциях США против РФ из-за Украины
Общество
В России началась благотворительная акция «Елка желаний»
Мир
Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Туризм
Индия отменила карантин для привитых туристов из России
Мир
Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
Суд приговорил сбившую детей в Москве девушку к пяти годам лишения свободы

Памятник мореплавателю Лазареву восстановят в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Памятник флотоводцу, мореплавателю, командующему Черноморским флотом Михаилу Лазареву восстановят в Севастополе. Об этом у себя на странице в Instagram написал губернатор города Михаил Развожаев.

«В 1867 году перед Лазаревскими морскими казармами Севастополя был открыт памятник великому адмиралу, но, к сожалению, в 1928 году он был снесён. Считаю необходимым восстановить монумент на прежнем месте, чтобы память о Михаиле Петровиче жила в сердцах севастопольцев», – написал Развожаев.

Лазарев – знаменитый мореплаватель и флотоводец, вместе с Фаддеем Беллинсгаузеном в 1819-1821 годах совершил первую русскую антарктическую экспедицию, передает Крыминформ. На карту Антарктики было нанесено 28 объектов, обнаружено и поименовано 29 островов в высоких южных широтах и тропиках.

Ранее в центре Симферополя открыли отреставрированный памятник Феликсу Дзержинскому. Церемония открытия состоялась 12 сентября, в годовщину со дня рождения основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Памятник открыли при участии органов госбезопасности и учащихся-кадетов из школы № 4, шефство над которой ведет крымское управление ФСБ. Монумент был отреставрирован на частные средства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021