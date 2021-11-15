Памятник мореплавателю Лазареву восстановят в Севастополе

Памятник флотоводцу, мореплавателю, командующему Черноморским флотом Михаилу Лазареву восстановят в Севастополе. Об этом у себя на странице в Instagram написал губернатор города Михаил Развожаев.

«В 1867 году перед Лазаревскими морскими казармами Севастополя был открыт памятник великому адмиралу, но, к сожалению, в 1928 году он был снесён. Считаю необходимым восстановить монумент на прежнем месте, чтобы память о Михаиле Петровиче жила в сердцах севастопольцев», – написал Развожаев.

Лазарев – знаменитый мореплаватель и флотоводец, вместе с Фаддеем Беллинсгаузеном в 1819-1821 годах совершил первую русскую антарктическую экспедицию, передает Крыминформ. На карту Антарктики было нанесено 28 объектов, обнаружено и поименовано 29 островов в высоких южных широтах и тропиках.

Ранее в центре Симферополя открыли отреставрированный памятник Феликсу Дзержинскому. Церемония открытия состоялась 12 сентября, в годовщину со дня рождения основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Памятник открыли при участии органов госбезопасности и учащихся-кадетов из школы № 4, шефство над которой ведет крымское управление ФСБ. Монумент был отреставрирован на частные средства.