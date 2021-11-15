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Самая большая в Карелии школа открылась в Петрозаводске

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Школа для 1350 учащихся стала самой большой в Карелии и открылась в понедельник, 15 ноября, на улице Оборонной в Петрозаводске. На здании есть мемориальная доска — здесь, на Древлянке, в сентябре 1941 года бойцы 272 стрелковой дивизии сражались за город.

Трехэтажная школа, построенная по нацпроекту «Образование», состоит из четырех блоков. Отдельное крыло младшей школы имеет два собственных спортзала, а также помещения для групп продлённого дня, в которых предусмотрена возможность дневного сна, передает ИА «Карелinform».

В здании размещается большая столовая на 480 человек и несколько залов: актовый на 870 мест, конференц-зал на 150 мест. Оборудовано пять спортивных залов. Все, что нужно для обучения, есть в современной библиотеке с мультимедийными возможностями.

По нацпроекту «Образование» в республике возводят еще три современных школы — в Прионежском поселке Деревянка (200 мест), в Медвежьегорске (1100 мест) и Кеми (1200 мест). Новая школа появится и в Суоярви для 330 учащихся: сейчас проект здания находится на экспертизе.

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