Самая большая в Карелии школа открылась в Петрозаводске

Школа для 1350 учащихся стала самой большой в Карелии и открылась в понедельник, 15 ноября, на улице Оборонной в Петрозаводске. На здании есть мемориальная доска — здесь, на Древлянке, в сентябре 1941 года бойцы 272 стрелковой дивизии сражались за город.

Трехэтажная школа, построенная по нацпроекту «Образование», состоит из четырех блоков. Отдельное крыло младшей школы имеет два собственных спортзала, а также помещения для групп продлённого дня, в которых предусмотрена возможность дневного сна, передает ИА «Карелinform».

В здании размещается большая столовая на 480 человек и несколько залов: актовый на 870 мест, конференц-зал на 150 мест. Оборудовано пять спортивных залов. Все, что нужно для обучения, есть в современной библиотеке с мультимедийными возможностями.

По нацпроекту «Образование» в республике возводят еще три современных школы — в Прионежском поселке Деревянка (200 мест), в Медвежьегорске (1100 мест) и Кеми (1200 мест). Новая школа появится и в Суоярви для 330 учащихся: сейчас проект здания находится на экспертизе.