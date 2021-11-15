Бывшему главе села в Самарской области вынесли приговор за гибель ребенка

В Самарской области суд признал бывшего главу сельского поселения Богатое виновным в гибели шестилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что с октября 2015 года по август 2019 года жители поселка Заливной неоднократно обращались к главе с заявлениями о необходимости вырубки сухостойных деревьев. Обращения были проигнорированы.

В августе 2019 года ветвь сухостойного дерева упала на шестилетнего мальчика. Ребенка доставили в медучреждение с многочисленными травмами. Спасти его не удалось, пишет НИА «Самара».

В сентябре того же года глава поселения заключил с индивидуальным предпринимателем договор на оказание услуг по спиливанию аварийных деревьев и вывозу порубочных остатков. Однако в ноябре чиновник подписал акты приемки с указанием заведомо ложных сведений о погрузке 43 т остатков. Исполнителю перечислили денежные средства при отсутствии фактического оказания услуг.

Суд признал бывшего главу сельского поселения Богатое виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с аналогичным испытательном сроком.