Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Путин отметил провокационный характер учений США в Черном море
Мир
Bloomberg узнал о возможных санкциях США против РФ из-за Украины
Общество
В России началась благотворительная акция «Елка желаний»
Мир
Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Туризм
Индия отменила карантин для привитых туристов из России
Мир
Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
Суд приговорил сбившую детей в Москве девушку к пяти годам лишения свободы

Бывшему главе села в Самарской области вынесли приговор за гибель ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области суд признал бывшего главу сельского поселения Богатое виновным в гибели шестилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что с октября 2015 года по август 2019 года жители поселка Заливной неоднократно обращались к главе с заявлениями о необходимости вырубки сухостойных деревьев. Обращения были проигнорированы.

В августе 2019 года ветвь сухостойного дерева упала на шестилетнего мальчика. Ребенка доставили в медучреждение с многочисленными травмами. Спасти его не удалось, пишет НИА «Самара».

В сентябре того же года глава поселения заключил с индивидуальным предпринимателем договор на оказание услуг по спиливанию аварийных деревьев и вывозу порубочных остатков. Однако в ноябре чиновник подписал акты приемки с указанием заведомо ложных сведений о погрузке 43 т остатков. Исполнителю перечислили денежные средства при отсутствии фактического оказания услуг.

Суд признал бывшего главу сельского поселения Богатое виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с аналогичным испытательном сроком.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021