Прямой эфир
Мир
Путин назвал жестоким обращение пограничников Польши с мигрантами
Мир
ЕС заявил о недопуске мигрантов с территории Белоруссии
Мир
Путин отметил провокационный характер учений США в Черном море
Мир
Bloomberg узнал о возможных санкциях США против РФ из-за Украины
Общество
В России началась благотворительная акция «Елка желаний»
Мир
Зеленский заявил об отсутствии закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Туризм
Индия отменила карантин для привитых туристов из России
Мир
Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам на границе с ЕС
Общество
В Москве ожидается самая холодная ночь с начала ноября
Общество
Суд приговорил сбившую детей в Москве девушку к пяти годам лишения свободы

Часть ковидных госпиталей закроют в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии закроют некоторые ковидные госпитали. Власти объяснили такое решение тем, что заболеваемость в республике идет на спад.

«Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился, смертность уменьшилась. Снизилась и нагрузка на коечный фонд», – подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что многопрофильные больницы должны заниматься другой работой, передает «МедиаКорСеть». Принято решение приостановить работу красных зон в РКБ им. Куватова, Госпитале Ветеранов Войн, больнице № 5, Инфекционном госпитале при ЦРБ в Баймаке и Стерлитамакской ГБ № 2.

В Башкирии пенсионерам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, будут выдавать «посылки здоровья». О новой акции ранее сообщил глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. По его словам, «посылки здоровья» закупаются на 15 тыс. рублей с каждого депутата. Речь идет о средствах, выделяемых на депутатскую деятельность за четвертый квартал года. В «посылку» войдут тонометр, антибактериальное мыло «Абсолют», зубная паста Colgate, универсальное антибактериальное средство, шампунь «Чистая линия» и набор медицинских масок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021