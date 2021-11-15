Часть ковидных госпиталей закроют в Башкирии

В Башкирии закроют некоторые ковидные госпитали. Власти объяснили такое решение тем, что заболеваемость в республике идет на спад.

«Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился, смертность уменьшилась. Снизилась и нагрузка на коечный фонд», – подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил, что многопрофильные больницы должны заниматься другой работой, передает «МедиаКорСеть». Принято решение приостановить работу красных зон в РКБ им. Куватова, Госпитале Ветеранов Войн, больнице № 5, Инфекционном госпитале при ЦРБ в Баймаке и Стерлитамакской ГБ № 2.

В Башкирии пенсионерам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, будут выдавать «посылки здоровья». О новой акции ранее сообщил глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. По его словам, «посылки здоровья» закупаются на 15 тыс. рублей с каждого депутата. Речь идет о средствах, выделяемых на депутатскую деятельность за четвертый квартал года. В «посылку» войдут тонометр, антибактериальное мыло «Абсолют», зубная паста Colgate, универсальное антибактериальное средство, шампунь «Чистая линия» и набор медицинских масок.