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Территорию между краеведческим музеем и филармонией благоустроят в Омске

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В Омске в 2022–2023 годах намерены благоустроить Городской сад, расположенный между краеведческим музеем и филармонией. Соответствующая информация размещена на электронной площадке «РТС-тендер».

Речь идет о территории в границах улиц Броз Тито, Ленина, Короленко и проспекта Карла Маркса. Работы пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

По данным департамента горхозяйства мэрии, на первый этап благоустройства направят около 20 млн рублей. На второй, реализация которого запланирована на 2023 год, добавят еще 40 млн рублей, уточняет ИА «Город55».

Проект предусматривает создание комфортных зон отдыха, установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм. Также подрядчики обновят освещение и выполнят озеленительные работы.

Отмечается, что рядом с будущим садом, со стороны улицы Ленина, до конца года начнется реализация крупного инвестпроекта по строительству ресторана и благоустройство прилегающей к ТЮЗу территории.

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