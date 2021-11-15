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Путин отменяет с 1 января указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, одним из пунктов которого признается утратившим силу постановление экс-президента страны Бориса Ельцина об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям». Документ размещен на портале правовой информации.

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Уточняется, что действие указа от 20 декабря 1993 года отменяется с 1 января 2022 года. Прежний документ был утвержден в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны и приравнивал районы Карелии к условиям проживания на Крайнем Севере.

Помимо этого, из данного списка исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

15 ноября управление пресс-службы главы Республики Карелия сообщило, что в регионе продолжат получать надбавки к заработной плате, которые были ранее предусмотрены законодательством.

В проект постановления правительства РФ о перечне территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей вошли все районы, которые ранее были причислены к таким местностям, сообщили 15 ноября в Минэкономразвития РФ.

В тот же день политолог Константин Калачев подчеркнул, что вывод некоторых районов из числа территорий, относящихся к Крайнему Северу, является рациональным технократическим подходом. Он сказал, что пересмотр решений, принятых во времена президентства Бориса Ельцина, является вполне естественным.

15 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов указал на то, что пробелов в нормативном регулировании из-за отмены постановления 1993 года и принятия нового перечня не будет. В рамках этого перечня Бурятия только выиграет, подчеркнул глава республики.

Замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко подчеркнула, что все северные надбавки сохранятся для жителей, получавших их ранее.

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