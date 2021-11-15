Пропавшая в Иваново семилетняя девочка найдена живой

Семилетняя девочка, которая пропала ранее в этот день в Иваново, найдена живой. Об этом 15 ноября сообщил портал IvanovoNews со ссылкой на слова начальника отдела информации УМВД по Ивановской области Владислава Радостина.

Как заявил руководитель пресс-службы, ребенка нашла местная жительница на улице Куконковых в районе торгового центра «Евроленд».

«Ребенок сидел на остановке и очень замерз. Женщина знала о том, что девочку ищут — ей сказал сын, который видел распространившуюся ориентировку. Еще один прохожий отвел ребенка к себе домой, и уже оттуда девочку забрали полицейские», — отметил Радостин.

Уточняется, что сейчас правоохранители выясняют, почему семилетняя Варя не пошла домой после кружка в Детском доме творчества.

В тот же день управление МВД РФ по региону сообщило, что правоохранители разыскивают Варвару Т. 2014 года рождения.

Также пресс-служба управления Следственного комитета по региону заявила на своем сайте, что по факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).