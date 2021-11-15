Покрытие на отремонтированном путепроводе в Оренбурге восстановят в выходные

В Оренбурге на частично отремонтированном путепроводе по улице Терешковой появились трещины. Подрядчик должен будет восстановить покрытие за свой счет в ближайшие выходные, сообщает в понедельник, 15 ноября, городская мэрия.

Как объяснили в подрядной организации ООО «РемСтрой», трещины появились из-за изменения температуры воздуха. Работы на путепроводе выполнялись локально, а не с полной заменой полотна, поэтому резкое понижение температуры привело к деформационному сжатию пролетных строений. Это и стало причиной появления разрывов верхнего слоя, пишет 56orb.ru.

В ближайшие выходные пройдут восстановительные работы. Специалисты заполнят поврежденные участки пластичной мастичной смесью. Используемая технология позволит выполнить работы даже при отрицательной температуре воздуха.

Ремонт путепровода по улице Терешковой стартовал 14 июня этого года. Подрядчик привел в порядок 23 деформационных шва на каждой стороне, а также произвел очистку ригелей и восстановил защитный слой, отмечает ИА «Урал56.Ру».