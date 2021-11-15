В Европе предупредили РФ о последствиях при подрыве целостности Украины

Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив ле Дриан и Хайко Маас выразили обеспокоенность военной активностью РФ у границ Украины и предупредили о «тяжелых» последствиях за «повторный подрыв» ее территориальной целостности. Об этом министры заявили в понедельник, 15 ноября, после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

«В свете новой обеспокоенности передвижениями российских военных и техники вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачно информировать о своей военной активности. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины имела бы тяжелые последствия», — заявили министры. Также министры призвали Киев продолжать реализацию Минских соглашений.

Берлин и Париж выразили сожаление тем, что РФ отказалась встретиться на уровне министров иностранных дел в нормандском формате. Стороны также заявили о готовности к конструктивному и предметному диалогу.

В тот же день внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Москва нарушает Минские соглашения своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Комментируя указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей от 15 ноября, политик заявил, что следующий шаг РФ в Донбассе — интеграция на товарном рынке.

12 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены некоторыми «нерегулярными действиями» вооруженных сил России на границе с Украиной.

8 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать «вызывающие обеспокоенность» перемещения Россией вооруженных сил у границы с Украиной, и призвал раскрыть их цель. При этом он отметил, что не собирается раскрывать информацию разведывательных служб Вашингтона о возможных планах Москвы на перемещение вооруженных сил.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 12 ноября опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует. Президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 2 ноября, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. Россия не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.