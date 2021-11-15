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Путин и Макрон обсудили кризис на белорусско-польской границе

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, лидеры обсудили в том числе кризис с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом сообщает 15 ноября Елисейский дворец.

«Путин и Макрон согласились добиваться деэскалации кризиса с мигрантами», — приводит заявление дворца агентство Bloomberg.

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Кроме того, по информации Telegram-канала «Пул Первого», президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель также провели телефонные переговоры.

Ранее в этот день беженцы с Ближнего Востока начали разбивать палатки на территории белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей. Кроме того, прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных польскими пограничниками.

В тот же день вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также спортивных соревнований на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в понедельник заявил, что причина подобных изречений заключается в том, что Польша «боится открыть рот» в адрес настоящих виновников кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Варшава требует исключить Москву как субъект международной политики вообще, однако это всего лишь мнение одного русофобского государства, подчеркнул Белик.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в тот же день указал, что главы МИДов Евросоюза (ЕС) согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. По его словам, с расширением критериев санкционного режима Евросоюз теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам ЕС.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.

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