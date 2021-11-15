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Почти 30 ФАПов и амбулаторий построят в Алтайском крае

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Около 30 новых медицинских учреждений появятся в Алтайском крае в следующем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает ТАСС.

Планируется создать 18 ФАПов и 11 врачебных амбулаторий, в числе которых учреждения в селе Гоньба и Одинцовка. Также продолжится строительство здания для поликлиники № 14 в Барнауле, к концу года построят новую поликлинику на 100 посещений в Советском районе, капитально отремонтируют 11 медучреждений. Об этом информирует altapress.ru.

По данным на 1 ноября, более 200 мест за неделю удалось добавить к общему коечному фонду в ковидных госпиталях Алтайского края. В общей сложности на территории региона развернуто 4816 мест. Из-за роста заболеваемости в существующие госпитали добавили 238 мест.

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