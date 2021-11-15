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В Госдуме указали на сохранение северных надбавок

Депутат ГД Пивненко: северные надбавки сохранятся для тех, кто получал их ранее
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Надбавки, которые выплачиваются жителям территорий, попадающих в перечень районов Крайнего Севера, сохраняются. Об этом сообщила в понедельник, 15 ноября, замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко.

«Никто ничего не теряет. Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций», — отметила Пивненко.

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По ее словам, закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, его сохраняют.

Замглавы комитета также указала, что в настоящий момент при подготовке проекта закона о бюджете на трехлетний период при распределении финансовых средств определяются все эти назначения с учетом действующих норм выплат районных коэффициентов и процентных надбавок.

«Все государственные гарантии сохраняются. И связанные с пенсионным обеспечением, и с социальным. С оплатой стоимости проезда для неработающих пенсионеров. Все в полном объеме», — заключила депутат в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин отменил указ экс-президента России Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям». Из списка также исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Действие указа от 20 декабря 1993 года отменяется с 1 января 2022 года.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов также в понедельник заявил, что решение о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера не повлияет на получение северных надбавок. Об этом также сообщил глава республики Коми Владимир Уйба.

Политолог Константин Калачев, в свою очередь, 15 ноября отметил, что вполне справедливо вывести некоторые районы из числа принадлежащих к Крайнему Северу. Он указал на то, что это справедливо хотя бы по той причине, что в них легче условия жизни.

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