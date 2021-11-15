В Петербурге задержали выстрелившего в жену полицейского

В Петербурге задержали сотрудника полиции, который выстрелил в свою жену из травматического пистолета и на машине скрылся с места происшествия. С заявлением в правоохранительные органы обратилась сама пострадавшая, она была госпитализирована. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Оперативники собственной безопасности при содействии сотрудников ГИБДД обнаружили разыскиваемый автомобиль на загородной трассе на подъезде к городу Луга. Транспортное средство было остановлено, а водитель задержан», — сказано в сообщении.

В то же время в петербургском управлении СК РФ указали, что по подозрению в совершении преступления был задержан майор полиции и старший инспектор отдельного взвода ОГИБДД УМВД по Красносельскому району. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», — сказали в СК, уточнив, что сейчас мужчину доставляют с места задержания в Санкт-Петербург.

Согласно данным следствия, полицейский совершил несколько выстрелов в голову своей жены из травматического пистолета в ходе ссоры, которая разгорелась на лестничной площадке одного из домов на улице Коммунаров в поселке Горелово. Как выяснилось, конфликт между супругами возник по причине длительных неприязненных взаимоотношений.

После инцидента потерпевшая была госпитализирована в местную больницу, где ей оказали своевременную медицинскую помощь. Позднее женщина сообщила о произошедшем в полицию. Там, в свою очередь, указали, что по данному факту уже назначена служебная проверка.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что в Подмосковье инспектору ДПС предъявили обвинение в покушении на убийство дочери.

Инцидент произошел 11 ноября в Сергиевом Посаде. Водитель такси забирал из кафе 47-летнего инспектора ДПС и его 20-летнюю дочь, однако пассажир прямо в машине выстрелил в голову девушки. Ее госпитализировали с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. По предварительным данным, стрелявший после инцидента вышел из машины и скрылся. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Перед происшествием пострадавшая опубликовала совместное с отцом видео. На кадрах мужчина и девушка позируют перед камерой в обнимку. На них наложен фильтр с сердечками. По некоторым данным, они вместе посещали мероприятие в ресторане.