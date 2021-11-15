Лучшие нефинансовые отчеты компаний и ESG-проекты получили награды премии «Управление изменениями. Визионеры»

В 2021 году к участию в номинациях было подано 169 заявок: их количество увеличилось в 2.5 раза с момента создания Премии в 2018 году.

Церемония награждения ежегодной российской Премией в области устойчивого развития «Управление изменениями. Визионеры» прошла 11 ноября в Москве в концертном зале «МИР». Национальная Медиа Группа выступила партнером специальной номинации «Лучший импакт-проект в медиа». На получение статуэтки претендовали создатели социально значимого контента - от крупных медиа-команд до независимых авторов. К оценке номинации были приглашены эксперты клуба “Хедлайнеры. Импакт Медиа”.

Кульминацией мероприятия стал перформанс от Жени Беркович по фрагментам постановки «Рисовая собака», центральной темой которого является проблема хрупкости человека перед лицом глобальных изменений, что как никогда актуально в период пандемии.

“Сегодня все мы обеспокоены хрупкостью нашего мира. Именно это, как мне кажется, вызывает повышенный запрос на устойчивость. Устойчивость стала новой парадигмой постиндустриального мира, который развивается на фоне климатического кризиса и пандемии COVID-19. Премия «Управление изменениями. Визионеры» награждает лучших из лучших: компании, нефинансовых организации и партнёрские проекты, которые в неустойчивом и непредсказуемом VUCA-мире создают устойчивые проекты, приносящие конкретную пользу людям и окружающей среде. Мы рады, что философия устойчивости пришла в Россию и стремительно распространяется и в бизнес-среде, и в среде государственных чиновников, и в обществе, которое начинает более ответственно относиться и к себе, и к миру вокруг” — Анастасия Попова, основатель и руководитель экосистемы сервисов устойчивого развития +1.

В числе приглашенных Визионеров устойчивого развития выступили: Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества, Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Елена Феоктистова, заместитель председателя комитета, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, Анна Золоторевская, председатель Гильдии Устойчивого Развития, КСО и социального предпринимательства и руководитель ТРГ Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Марина Вашукова, исполнительный директор Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы Skyeng, Людмила Белоусова, глава представительства De Beers Jewellery в России, Дарья Парфененко, представитель аукционного дома Christie's в России, Марина Геворкян, владелец и генеральный директор проекта “Сноб”, Екатерина Березий соосновательница компании ExoAtlet Global, Алекс Карлин, экологист и рок-музыкант, Дмитрий Шабалин, художник и другие.

Именные статуэтки за внедрение полезных изменений получили лидеры устойчивого развития:

В номинации первого блока “нефинансовая отчетность”:

ПАО “ГМК “ Норильский никель ” — Лучший отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии со стандартами нефинансовой отчетности

” — Лучший отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии со стандартами нефинансовой отчетности Polymetal International plc — Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении

— Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении ПАО “ СИБУР Холдинг ” — Лучшее раскрытие информации в вопросах экономического воздействия

” — Лучшее раскрытие информации в вопросах экономического воздействия Polymetal International plc — Лучшее раскрытие информации в вопросах социального воздействия

— Лучшее раскрытие информации в вопросах социального воздействия ПАО “ Газпром ” — Лучшее раскрытие информации в вопросах экологического воздействия

” — Лучшее раскрытие информации в вопросах экологического воздействия ПАО “ Энел Россия ” — Лучшее представление стратегии устойчивого развития в отчете

” — Лучшее представление стратегии устойчивого развития в отчете Polymetal International plc — Лучшее раскрытие информации об ESG рисках и управлении ими

— Лучшее раскрытие информации об ESG рисках и управлении ими ПАО “ Энел Россия ” — Лучшее раскрытие практики взаимодействия с заинтересованными сторонами

” — Лучшее раскрытие практики взаимодействия с заинтересованными сторонами ПАО “ СИБУР Холдинг ” — Лучшее представление/визуализация информации в отчете (оцениваются содержание в целом и дизайн)

” — Лучшее представление/визуализация информации в отчете (оцениваются содержание в целом и дизайн) “Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд” — Лучшее раскрытие стратегии и результативности по ЦУР ООН в отчете

— Лучшее раскрытие стратегии и результативности по ЦУР ООН в отчете ПАО “СИБУР Холдинг” — Лучшее раскрытие информации об этике ведения бизнеса

В номинациях второго блока:

1 номинация. Экономика. Бизнес.

1 место — “ИКЕА”, кейс “Вторая жизнь мебели”, сервис по приему мебели в переработку

2 место разделили ПАО АФК “Система” с кейсом “ESG-трансформация подходов к инвестированию и управлению активами” и “Скания-Русь”, кейс “Управляемый флот”

3 место — "СВЕЗА-Кострома", кейс “Применение технологии сращивания дров и карандаша в деловую древесину”

2 номинация. Экология. НКО.

1 место — АНКО “Центр просветительских Медиа и творческих решений в сфере охраны окружающей среды”, кейс “Эколого-просветительский центр “Сборка”

2 место — Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований “Озеро Байкал”, кейс “Программа “Национальные парки без мусора”

3 номинация. Экология. Бизнес.

1 место — Tetra Pak, кейс “Переход на plant-based упаковку для молока и развитие системы РСО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (комплексный экологический проект с компанией Valio)”

1 место — “Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.”, кейс “План действий по сохранению биоразнообразия (ПДСБ)”

4 номинация. Общество. НКО.

1 место — Благотворительный фонд “Спина бифида”, кейс “Проект помощи беременным, ожидающим ребёнка с установленным диагнозом spina bifida, и младенцам до 1 года”

5 номинация. Общество.Бизнес.

1 Место — Unilever, кейс “Школьная программа Domestos”

2 Место — Melon Fashion Group, кейс “Сопровождаемое трудоустройство молодых людей с инвалидностью и выпускников детских домов и коррекционных школ совместно с Центром “Работа-i”

3 Место — “Хендэ Мотор СНГ”, кейс “Проект “Большая музыка для маленьких”

6 номинация. СМИ.

1 Место — Эхо Москвы, кейс “программа “Экологика”

7 номинация. Уникальная синергия.

1 Место — Почта России, кейс “Бесценное письмо”, совместный пилотный проект Почты России, Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонда для развития онлайн-рекрутинга доноров костного мозга по всей России

2 Место — МАУК “Череповецкое музейное объединение”, кейс “Комплексная программа развития музейного дела в городе Череповце (в том числе проектов Череповецкого музейного объединения), реализованная при поддержке «Северстали» в 2020 году”

Победители специальных номинаций:

Специальная номинация “Лучший импакт-проект”

1 Место — Пятый канал, кейс “Системные проекты Пятого канала”

2 Место — День борьбы с кибербуллингом/VK, кейс “Информационная кампания “День борьбы с кибербуллингом”

3 Место — Проект “Одобрено”, кейс “Фудшеринг. Семья вместо детского дома. Оценка качества образования. Страхование волонтеров”

Специальная номинация “Сокращение углеродного следа”

1 Место — Благотворительный фонд “Джиландия”, кейс “Чистый Мир”

Специальная номинация “За развитие практики ответственного инвестирования”

1 Место — Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы(КЭПиИЗО), “Зеленые облигации города Москвы”.

Премия «Управление изменениями. Визионеры» — первая российская профессиональная Премия в области оценки устойчивого воздействия. Она является инструментом популяризации внедрения импакт-подходов в практики социальных и экологических решений. Ежегодно по результатам работы с номинантами оргкомитет Премии формирует российскую библиотеку реализованных проектов в области устойчивого развития, часть из которых в 2020 году вошла в Добровольный гражданский отчет по достижению Россией ЦУР ООН.

В 2021 году церемония награждения Премией прошла при информационной поддержке: ELLE, «Ведомости. Экология», Discovery Channel, Spear’s Russia, «Ведомости. Конференции», Snob.ru, The Village, журналов «Компания» и «Эксперт», Adindex, МТРК «Мир», «Бизнес и Общество», Yoga Journal, Retail.ru, it-world.ru, PRO-ARCTIC, АКАР, АКМР, АРВЭ.