Илон Маск заявил о готовности продать еще больше своих акций Tesla
Илон Маск готов продать еще больше принадлежащих ему акций Tesla. Заявление глава компании сделал на своей странице в Twitter, передает телеканал «Известия». Маск прокомментировал слова конгрессмена США о налогах. Сандерс призвал богатых граждан выплачивать справедливую долю. На прошедшей неделе Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд. Бизнесмен пообещал реализовать 10% принадлежащих ему бумаг компании, если за это проголосуют подписчики в Twitter. Эксперты оценивают заявленный предпринимателем пакет акций почти в $21 млрд.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.