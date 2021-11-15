Путин отменяет с 1 января указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ, одним из пунктов которого признается утратившим силу постановление экс-президента страны Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям». Документ размещен на портале правовой информации.

Так, действие указа от 20 декабря 1993 года отменяется с 1 января 2022 года. Прежний документ был утвержден в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны и приравнивал районы Карелии к условиям проживания на Крайнем Севере.

Кроме того, из данного списка исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

В Карелии продолжат получать надбавки к заработной плате, которые были ранее предусмотрены законодательством, сообщило 15 ноября управление пресс-службы главы Республики Карелия.

В свою очередь, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отметила, что решения об отмене северных надбавок должно решаться на российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Она также добавила, что указ главы государства направлен на то, чтобы привести всю нормативно-правовую базу о районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в единый документ.

В проект постановления правительства РФ о перечне территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей вошли все районы, которые ранее были причислены к таким местностям, сообщили 15 ноября в Минэкономразвития РФ.

Вывод некоторых районов из числа территорий, относящихся к Крайнему Северу, является рациональным технократическим подходом, подчеркнул в тот же день политолог Константин Калачев. По его словам, пересмотр решений, принятых во времена президентства Бориса Ельцина, является вполне естественным.

15 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов указал на то, что пробелов в нормативном регулировании из-за отмены постановления 1993 года и принятия нового перечня не будет. В рамках этого перечня Бурятия только выиграет, подчеркнул глава республики.