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«Белавиа» опровергла заявления о летящих через РФ в Минск нелегалах

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Заявления о прибытии нелегальных мигрантов рейсами белорусской авиакомпании «Белавиа» через Москву в Минск не соответствуют действительности. Об этом 15 ноября сообщил гендиректор компании Игорь Чергинец.

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«Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности», — цитирует его «БелТА».

По словам гендиректора «Белавиа», сегодня из Москвы в Минск выполняется пять рейсов компании из двух аэропортов — Шереметьево и Домодедово.

«Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Белоруссии и не России. Среди них есть представители Казахстана, Киргизии, Узбекистана. И есть только один пассажир — гражданин Ирака, причем с дипломатическим паспортом», — отметил Чергинец.

Ранее в тот же день президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии. По его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву. При этом каких-либо доказательств своих слов политик не привел.

Днем ранее президент России Владимир Путин назвал обвинения в причастности страны к ситуации на границе Польши и Белоруссии «попыткой переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.

До этого, 13 ноября, Лукашенко отверг причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

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