ООН выделит Эфиопии $40 млн

Организация Объединенных Наций (ООН) выделит Эфиопии в общей сложности $40 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает ReliefWeb.

Из бюджета Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF) будет предоставлено $25 млн.

Выделенные средства должны помочь активизировать гуманитарные операции на охваченном конфликтом севере страны, передает RT.

10 ноября власти Эфиопии задержали свыше 70 водителей, работающих с ООН.

Днем ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга рассказал о том, что власти Эфиопии удерживают 16 сотрудников организации, еще шесть их коллег были задержаны, но потом освобождены.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения в стране. До этого боевики из северного региона Тыграй заявили, что они захватили стратегические города Десси и Комболча в регионе Амхара. Они указали, что продвинутся на юг, к столице страны Аддис-Абебе.

22 октября ООН прекратила полеты в город Мэкэле в Эфиопии из-за авиаудара, который был совершен во время прибытия самолета с гуманитарной помощью. В августе генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о гуманитарной катастрофе в стране.

Противостояние в Эфиопии продолжается с 2020 года. Тогда власти страны обвинили Народный фронт освобождения Тыграя, который доминировал в политической жизни Эфиопии, в нападении на военную базу и начали операцию в регионе при поддержке Эритреи.

Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя, а спустя несколько месяцев повстанцы взяли административный центр региона — город Мэкэле.